Video Yaşam Erzurum merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 3 tutuklama | Video
Erzurum merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 3 tutuklama | Video

Erzurum merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 3 tutuklama | Video

11.01.2022 | 10:28

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Erzurum merkezli Adana, Bilecik, Ankara, İstanbul, Bartın, Ağrı, Muş ve Uşak illerinde yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 3’ü tutuklandı.

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında askeri mahrem imamlar tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık bir şekilde arandığı tespit edilerek, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 07/01/2022 günü Erzurum merkezli Adana, Bilecik, Ankara, İstanbul, Bartın, Ağrı, Muş ve Uşak illerinde yapılan operasyonda gözaltına alınan Recep Y. (Açıkta-Uzman Çavuş), Muzaffer A. (Aktif Astsubay), Ali K. (Aktif Astsubay) isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan gözaltına alınan Enes E. (Ihraç Askeri Öğrenci), Soner Ü. (Aktif Tıp Doktoru), Samet T. (Ihraç Askeri Öğrenci), Seyyit K. (Aktif Tıp Doktoru), Ömer Z. (Aktif Astsubay), Emrah Ö. (Aktif Astsubay), Fırat B. (Aktif Tıp Doktoru), Hüseyin Y. (Aktif Astsubay), Abdülkadir S. (Aktif Astsubay), Zafer O. (Ihraç Askeri Öğrenci), Yaşar A. (Aktif Astsubay) isimli şahıslar adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakılıp, Burak Y. (ihraç Askeri Öğrenci), İlhami A. (Ihraç Askeri Öğrenci) isimli şahıslar ise Emniyet Müdürlüğünden serbest bırakıldı.

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