Video Yaşam Küçükçekmece’de 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video
Küçükçekmece’de 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video

Küçükçekmece’de 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video

17.05.2024 | 08:38

Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobil, dönüş yapan bir diğer otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil park halindeki kamyona çarparak dururken araçlarda sıkışarak yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.K. kontrolünde olan araç seyir halindeyken dönüş yapan F.S. kontrolündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki kamyona çarparak durabildi. Meydana gelen kazada iki sürücü de araç içinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası araçlarından çıkarılan sürücülere sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis olay ile ilgili araştırma başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Küçükçekmece’de 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video 01:50
Küçükçekmece’de 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video 17.05.2024 | 08:38
Canlı yayında 8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanan kadın gözaltına alındı 01:02
Canlı yayında 8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanan kadın gözaltına alındı 17.05.2024 | 00:35
Öldüğü sandığı annesine 33 yıl sonra kavuştu! Gözyaşları içinde annesiyle yüzleşti: Vebali senin boynuna! 01:09:37
Öldüğü sandığı annesine 33 yıl sonra kavuştu! Gözyaşları içinde annesiyle yüzleşti: Vebali senin boynuna! 16.05.2024 | 18:58
Çorum’da silahlı çatışma 00:14
Çorum’da silahlı çatışma 16.05.2024 | 18:35
Bıçakla öldürülen üniversiteli motokurye Ata Emre’nin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:10
Bıçakla öldürülen üniversiteli motokurye Ata Emre'nin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 16.05.2024 | 15:29
Bıçaklanarak öldürülen üniversiteli motokurye Ata’nın annesi, o zor anları anlattı | Video 12:46
Bıçaklanarak öldürülen üniversiteli motokurye Ata’nın annesi, o zor anları anlattı | Video 16.05.2024 | 15:25
Küçükçekmece’de eski nişanlı dehşeti | Video 06:36
Küçükçekmece'de eski nişanlı dehşeti | Video 16.05.2024 | 14:32
SUV aracın 4 yayaya çarptığı kaza anı güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:21
SUV aracın 4 yayaya çarptığı kaza anı güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 16.05.2024 | 14:32
Büyükçekmece ve Beylikdüzü’nde sahili işgal eden karavanlar kaldırıldı | Video 05:12
Büyükçekmece ve Beylikdüzü’nde sahili işgal eden karavanlar kaldırıldı | Video 16.05.2024 | 14:32
O kedi kurtarıldı! Muhtar ve mahalle halkının çabası Kirli’yi hayatta tuttu | Video 05:09
O kedi kurtarıldı! Muhtar ve mahalle halkının çabası Kirli’yi hayatta tuttu | Video 16.05.2024 | 14:33
Metroda bulduğunu iddia ettiği altınları karakola getirdi | Video 00:59
Metroda bulduğunu iddia ettiği altınları karakola getirdi | Video 16.05.2024 | 14:33
29 kişinin öldüğü yangına ilişkin Beşiktaş Belediyesi’ne soruşturma izni | Video 04:15
29 kişinin öldüğü yangına ilişkin Beşiktaş Belediyesi’ne soruşturma izni | Video 16.05.2024 | 14:32
Savaş uçağının sesini deprem sanan esnaf emekleyerek kaçmaya çalıştı | Video 01:46
Savaş uçağının sesini deprem sanan esnaf emekleyerek kaçmaya çalıştı | Video 16.05.2024 | 14:33
Kardeşiyle anlaşmazlık yaşadı, aile apartmanında kameraları kırdı | Video 01:45
Kardeşiyle anlaşmazlık yaşadı, aile apartmanında kameraları kırdı | Video 16.05.2024 | 14:32
Tramvayda dilenci operasyonu: Dilenen çocuklar yakalandı | Video 02:51
Tramvayda dilenci operasyonu: Dilenen çocuklar yakalandı | Video 16.05.2024 | 12:33
Gece uyurken telefonu hacklendi, 10 dakikada 300 bin lira dolandırıldı | Video 05:37
Gece uyurken telefonu hacklendi, 10 dakikada 300 bin lira dolandırıldı | Video 16.05.2024 | 12:33
Konyalı Kore gazisine Seul’den ziyaretçi sürprizi! Önünde eğildiler | Video 03:32
Konyalı Kore gazisine Seul'den ziyaretçi sürprizi! Önünde eğildiler | Video 16.05.2024 | 12:34
Beşiktaş’ta 5 katlı apartmanda doğal gaz patlaması! Patlama anı kamerada | Video 00:44
Beşiktaş'ta 5 katlı apartmanda doğal gaz patlaması! Patlama anı kamerada | Video 16.05.2024 | 10:18
Başakşehir’de yapılan inşaat çalışması esnasında tarihi mağara ve kanal bulundu | Video 06:50
Başakşehir’de yapılan inşaat çalışması esnasında tarihi mağara ve kanal bulundu | Video 16.05.2024 | 09:34
Hatay’da şiddetli yağışlar sonrası denizin rengi değişti | Video 03:26
Hatay'da şiddetli yağışlar sonrası denizin rengi değişti | Video 16.05.2024 | 09:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA