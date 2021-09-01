Video Yaşam Erzurum'da çocukların açık bagajda yolculuğu kamerada

Erzurum'da çocukların açık bagajda yolculuğu kamerada

Erzurum'da çocukların açık bagajda yolculuğu kamerada
01.09.2021 | 11:03

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Erzurum'da iki çocuğun otomobil bagajında yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonuyla görüntülendi.

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Tortum- Uzundere karayolunda otomobilin, değnekle kapağı açık kalması sağlanan bagajında oturup seyahat eden 12 yaşlarındaki 2 kız çocuğunu gören diğer sürücüler, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Yaklaşık 80 kilometre hızla seyreden otomobil, bir süre sonra köy yoluna döndü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

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