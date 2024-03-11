Video Yaşam Esenyurt’ta nedeni bilinmeyen kavga: 4 yaralı
Esenyurt’ta nedeni bilinmeyen kavga: 4 yaralı

Esenyurt’ta nedeni bilinmeyen kavga: 4 yaralı

11.03.2024 | 18:25

Esenyurt’ta nedeni bilinmeyen kavgada 1’i ağır 4 kişi bıçakla yaralandı.

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