Video Yaşam Eşi yolda kalmasın diye akülü arabayı güneş enerjili araca dönüştürdü | Video
Eşi yolda kalmasın diye akülü arabayı güneş enerjili araca dönüştürdü | Video

Eşi yolda kalmasın diye akülü arabayı güneş enerjili araca dönüştürdü | Video

28.11.2021 | 11:12

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Karaman’ın Ermenek ilçesinde 3 kilometre uzaklıktaki köy merkezine Kur'an-ı Kerim okumaya giden eşinin bindiği akülü arabanın sürekli yolda kalması üzerine arabaya güneş paneli takan Mustafa Yağcı, aracın akülerini 24 saat güneş enerjisiyle çalışır hale getirdi.

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Ermenek ilçesine bağlı Elmayurdu köyünde yaşayan Mustafa Yağcı, eşi Şerife Yağcı'ya evlerine 3 kilometre uzaklıktaki köy merkezine gidip gelmesi için akülü araç aldı. Zamanla aküleri zayıflayan araç Şerife Yağcı'yı yolda bırakmaya başladı.

Yolda köpeklerin de saldırmasından rahatsız olan Şerife Yağcı, durumu eşine söyleyince bitmeyen akülü araç sahibi oldu. Mustafa Yağcı, güneş paneli yerleştirdiği akülü arabayı güneş enerjisiyle çalışır hale getirdi. Arabanın etrafını da korkulukla çeviren Yağcı, bu sayede eşini olası köpek saldırılarından da korumuş oldu.

Akülü aracın üzerine taktığı güneş paneli sayesinde elektriğin hiç kesilmediğini söyleyen Mustafa Yağcı, "Bizim köy buradan 3 kilometre uzaklıkta. Aküler zayıflayınca eşim köye gidip gelemiyordu. Onun için bende güneş paneli düşündüm, aracın üzerine taktım. Şu an 24 saat elektrik ihtiyacımız yok ve elektriğini kendisi üretiyor. Yaklaşık 9 aydan beri akülü aracı şarj etmek için prize takmadık. O günden beri güneş enerjisi sayesinde kendi elektriğini kendisi üretiyor" dedi.

"Köpeklerden korunmak için korkulukta yaptı"

Eşinin akülü arabasına elektrik üretmek için güneş paneli ile köpek saldırısından korumak için korkuluk yaptığını söyleyen Şerife Yağcı, "Ben sık sık köy merkezine Kur'an-ı Kerim okumaya gidiyorum. Yolda zaman zaman köpekler saldırıyordu. Eşim köpeklerden korunmam için akülü aracıma korkuluk yaptı. Yolda kalmamam için de akülü aracın üzerine güneş paneli yaptı. Kendisinden Allah razı olsun. Şimdi güvenli olarak köye gidip geliyorum" diye konuştu.

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