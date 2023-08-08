Eşinin öldürdüğü Büşra ve oğlu yan yana toprağa verildi | Video
DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde Ümit Mutlu Akpınar (24) tarafından bıçaklanarak öldürülen Büşra Akpınar (26) ile oğlu Macit Gül (4), Kahramanmaraş'ta yan yana toprağa verildi.
OĞLUNU ELLERİYLE MEZARA KOYDU
Büşra Akpınar ve oğlu Macit Gül'ün sırasıyla cenaze namazları kılındı. Cenaze töreninde baba Mehmet Gül, güçlükle ayakta dururken, oğlunun tabutunu mezarı başına kadar taşıdı. Daha sonra mezara inen Mehmet Gül, oğlu Macit'i kendi elleriyle kabire koydu. Macit Gül'ün velayetinin babasında olduğu ve depremden önce annesi Büşra Akpınar'ın yanında kaldığı ve birlikte Tavas'a yerleştikleri öğrenilirken, Mehmet Gül'ün, oğlunun Tavas'ta olduğunu daha sonra öğrendiği belirtildi.
Öte yandan olaydan sonra tutuklanan Ümit Mutlu Akpınar ise tutuklu bulunduğu Kocabaş D Tipi Cezaevi'nde gardiyanlar tarafından asılı halde bulundu. Akpınar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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