Eşinin öldürdüğü Büşra ve oğlu yan yana toprağa verildi | Video 08.08.2023 | 13:42 DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde Ümit Mutlu Akpınar (24) tarafından bıçaklanarak öldürülen Büşra Akpınar (26) ile oğlu Macit Gül (4), Kahramanmaraş'ta yan yana toprağa verildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'tan 6 Şubat depremlerinin ardından eşi Büşra Akpınar ve üvey oğlu Macit Gül'ü alarak Denizli'nin Tavas ilçesine giden Ümit Mutlu Akpınar, pazar günü eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Akpınar, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Büşra ile üvey oğlu Macit Gül'ü bıçaklayarak öldürdü. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Büşra Akpınar ve oğlu Macit Gül'ün cenazeleri, Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinin Sarıçukur Mahallesi'ne getirildi. Mahalle mezarlığında anne ve oğlu için cenaze töreni düzenlendi.Büşra Akpınar ve oğlu Macit Gül'ün sırasıyla cenaze namazları kılındı. Cenaze töreninde baba Mehmet Gül, güçlükle ayakta dururken, oğlunun tabutunu mezarı başına kadar taşıdı. Daha sonra mezara inen Mehmet Gül, oğlu Macit'i kendi elleriyle kabire koydu. Macit Gül'ün velayetinin babasında olduğu ve depremden önce annesi Büşra Akpınar'ın yanında kaldığı ve birlikte Tavas'a yerleştikleri öğrenilirken, Mehmet Gül'ün, oğlunun Tavas'ta olduğunu daha sonra öğrendiği belirtildi.Öte yandan olaydan sonra tutuklanan Ümit Mutlu Akpınar ise tutuklu bulunduğu Kocabaş D Tipi Cezaevi'nde gardiyanlar tarafından asılı halde bulundu. Akpınar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.