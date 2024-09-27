Eski futbolcu Serhat Akın’ın ayağından vurulma anı kamerada
Eski Fenerbahçeli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın, Beykoz'da ayağında vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı!
Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, katıldığı programdan çıktığı esnada motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda ayağından yaralanan Akın, hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay sonrası saldırı anlarının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Serhat Akın'ın, yanındaki kişiyle birlikte binadan çıkış yaptığı sırada hızla koşarak gelen 1 kişi tarafından silahla vurulduğu, ateş eden kişinin daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtığı görülüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:16
Hakkari'de ölümün teğet geçtiği an böyle görüntülendi 27.09.2024 | 11:02
00:34
Eski futbolcu Serhat Akın’ın ayağından vurulma anı kamerada 27.09.2024 | 10:49
02:58
1 işçinin öldüğü vinç kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı 27.09.2024 | 10:42
02:45
02:03
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'a silahlı saldırı 27.09.2024 | 08:33
01:01
Seyhan polisinden ‘Günübirlik’ kiralık evlere şok baskın 27.09.2024 | 08:32
06:01
Okul dönüşü minik Emre servis aracının altında kaldı! Feci olay kamerada 26.09.2024 | 18:07
00:27
Çanakkale’de iki grup arasında silahlı çatışma: 6 yaralı 26.09.2024 | 17:49
00:42
Bolu'da İnşaattaki kürekli ve sopalı kavga kamerada 26.09.2024 | 17:47
00:40
Tokat'ta sokak ortasında genç kadını bıçaklayan saldırgan kamerada! 26.09.2024 | 17:06
06:40
Antalya Körfezi'nde ilk kez görüntülendi: Zehirli çizgili kedi balığı 26.09.2024 | 16:35
03:10
01:31
Su samurlarının kavgası kamerada | Video 26.09.2024 | 13:23
13:27
00:15
01:00
05:55
Bursalı çiftçiye "Neden enginar vermiyorsun" dayağı | Video 26.09.2024 | 11:11
00:20
Sosyal medyayı karıştıran kedi türü! Böylesini görmediniz | Video 26.09.2024 | 11:11
05:24