Eski futbolcu Serhat Akın’ın ayağından vurulma anı kamerada 27.09.2024 | 10:49 Eski Fenerbahçeli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın, Beykoz'da ayağında vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı! VİDEO DEVAM EDİYOR

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, katıldığı programdan çıktığı esnada motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda ayağından yaralanan Akın, hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay sonrası saldırı anlarının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Serhat Akın'ın, yanındaki kişiyle birlikte binadan çıkış yaptığı sırada hızla koşarak gelen 1 kişi tarafından silahla vurulduğu, ateş eden kişinin daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtığı görülüyor.