Eskişehir'da asit kuyusuna düşen fabrika sahibi toprağa verildi

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Eskişehir'de, fabrikanın ek inşaat alanındaki asit kuyusuna düşen ve kendisini kurtarmaya çalışan işçi Erkan Karahüyüklü ile birlikte hayatını kaybeden fabrika sahibi Bayram Kurtuluş (70), toprağa verildi.
Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın ek inşaat alanını gezen fabrika sahiplerinden Bayram Kurtuluş, dün kapağı açık olan ve gıda sanayisinde kullanıldığı belirtilen asit kuyusuna düştü. Bu sırada durumu fark eden işçilerden Erkan Karahüyüklü (48) de Kurtuluş'u kurtarmak için kuyuya girdi. Çevredekilerin yardımıyla kuyudan çıkarılan 2 kişi, ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtuluş ile Karahüyüklü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bayram Kurtuluş için Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde bugün cenaze namazı kılındı. Cenazeye Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Kurtuluş'un cenazesi, kılınan namazın ardından Esentepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İşçi Erkan Karahüyüklü'nün cenazesinin ise Vadişehir Mahallesi'ndeki Mahmutoğlu Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verileceği belirtildi.