Esra Erol atv canlı yayın izle: 12 Mayıs 2021 Çarşamba atv izle! Esra Erol'da karısı eve aldığı adamla kaçan kocadan şok açıklamalar
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atv Esra Erol'da 12 Mayıs 2021 Çarşamba canlı yayınında; karısı Meliha Uygun, kalacak yeri olmadığı için eve aldığı İbrahim Gümüş isimli adamla kaçan Adnan Bey'den flaş açıklamalar!
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Esra Erol'da canlı yayında flaş yüzleşme: Kocasının iyilik olsun diye eve aldığı adamla kaçan kadın canlı yayında!