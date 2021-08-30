Esra Erol sezona fırtına gibi girdi! Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! | Video

ATV’nin en çok izlenen ve seyredilen programları arasında yer alan ‘Esra Erol’da’ bugün yeni sezon heyecanı yaşandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda sezona ‘merhaba’ diyen ünlü sunucu Esra Erol’un programı 16:20’de başladı. Yeni sezona yine fırtına gibi giren Esra Erol, 2,5 aydır kayıp olan Gamze’yi buldu. Bir mucize daha ünlü sunucunun programında gerçekleşti. İşte detaylar…