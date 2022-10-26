Video Yaşam Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! ‘Çocuğumun annesi olarak da görmüyorum’ deyince Esra Erol stüdyodan kovdu! | Video
Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! ‘Çocuğumun annesi olarak da görmüyorum’ deyince Esra Erol stüdyodan kovdu! | Video

Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! ‘Çocuğumun annesi olarak da görmüyorum’ deyince Esra Erol stüdyodan kovdu! | Video

26.10.2022 | 19:03

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ATV’nin ilgiyle izlenen ‘Esra Erol’da’ programında bu hafta yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Esra Erol’un programına katılan Zehra Hanım, ünlü sunucudan boşanmak için yardım istedi. Eşi Orçun’un evliyken başka bir kadınla evlendiğini belirten Zehra Hanım, canlı yayında eşiyle yüzleşti. Orçun Bey’in ‘çocuklarımın annesi olarak da görmüyorum’ sözü sonrası Esra Erol çileden çıktı. Ünlü sunucu Orçun Bey’i stüdyodan kovdu!

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