Esra Erol’da ismini vermek istemeyen izleyici ortalığı karıştırdı: Dilsiz ve sağır babasını dövüp sokağa attı!
ATV’nin ilgiyle takip edilen programlarında Esra Erol’da bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Esra Erol’un sunumuyla ekranlara gelen programda Ali Uçar, eşin Tuğçe Uçar’ın evden kaçtığını belirterek yardım istedi. Ünlü sunucu ve ekibi Tuğçe Uçar’ı bularak canlı yayına çıkardı. Ancak çiftin yaşadıkları programa damga vurdu. Bugün programa katılan ve ismini vermek istemeyen bir kişi, Ali Uçar hakkında inanılmaz iddialarda bulundu. İşte Esra Erol’un bugünkü programına damga vuran o anlar!
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