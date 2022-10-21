Video Yaşam Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi'nde bahsettiği su kaynağında balıklar gün yüzüne çıktı | Video
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi'nde bahsettiği su kaynağında balıklar gün yüzüne çıktı | Video

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi'nde bahsettiği su kaynağında balıklar gün yüzüne çıktı | Video

21.10.2022 | 13:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde bahsettiği su kaynağında balıklar gün yüzüne çıktı | Video 03:51
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi'nde bahsettiği su kaynağında balıklar gün yüzüne çıktı | Video 21.10.2022 | 13:26
Köpek havlamasından rahatsız olduğu gerekçesiyle hayvansever kadını darbetti | Video 05:41
Köpek havlamasından rahatsız olduğu gerekçesiyle hayvansever kadını darbetti | Video 21.10.2022 | 13:03
Kırtasiyeci, gürültü yapan çocukları tekme tokat dövdü | Video 01:32
Kırtasiyeci, gürültü yapan çocukları tekme tokat dövdü | Video 21.10.2022 | 13:03
Annesine hakaret etti, ağabeyi tarafından bijon anahtarıyla feci şekilde böyle darp edildi | Video 01:53
Annesine hakaret etti, ağabeyi tarafından bijon anahtarıyla feci şekilde böyle darp edildi | Video 21.10.2022 | 12:57
İstanbul merkezli 10 ilde sağlık yolsuzluğu operasyonunun detayları ortaya çıktı | Video 01:09
İstanbul merkezli 10 ilde "sağlık yolsuzluğu" operasyonunun detayları ortaya çıktı | Video 21.10.2022 | 12:33
Tarihi handa facianın eşiğinden dönüldü... Çınar ağacı kafenin üzerine devrildi | Video 01:12
Tarihi handa facianın eşiğinden dönüldü... Çınar ağacı kafenin üzerine devrildi | Video 21.10.2022 | 12:22
Doğu Ekspres’inde kalp krizi feçiren yaşlı kadın hayatını kaybetti | Video 01:19
Doğu Ekspres'inde kalp krizi feçiren yaşlı kadın hayatını kaybetti | Video 21.10.2022 | 11:56
Türkiye’nin ünlü alışveriş sitesini hackleyen çeteye operasyon: 110 gözaltı | Video 01:30
Türkiye'nin ünlü alışveriş sitesini hackleyen çeteye operasyon: 110 gözaltı | Video 21.10.2022 | 11:53
Konya’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 21 gözaltı | Video 01:00
Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 21 gözaltı | Video 21.10.2022 | 11:16
atv CANLI YAYIN izle: 21 Ekim 2022 Cuma atv izle! | Video 09:46
atv CANLI YAYIN izle: 21 Ekim 2022 Cuma atv izle! | Video 21.10.2022 | 11:32
Edirne’de kullanılmayan evin kömürlüğündea yangın çıktı | Video 01:09
Edirne'de kullanılmayan evin kömürlüğündea yangın çıktı | Video 21.10.2022 | 11:16
Freni boşalan kamyonet 6 aracı biçti: 1 yaralı | Video 01:01
Freni boşalan kamyonet 6 aracı biçti: 1 yaralı | Video 21.10.2022 | 10:54
Okul servisine çakar takan şoför yakalandı | Video 00:11
Okul servisine çakar takan şoför yakalandı | Video 21.10.2022 | 10:45
İstanbul’da 56 kişilik suç örgütü çökertildi! 13’ü sağlık çalışanı | Video 01:09
İstanbul'da 56 kişilik suç örgütü çökertildi! 13'ü sağlık çalışanı | Video 21.10.2022 | 10:38
Taciz etti, dövdü! İstanbul’da kız kardeşlerin yaşadığı dehşet anları kamerada | Video 04:45
Taciz etti, dövdü! İstanbul’da kız kardeşlerin yaşadığı dehşet anları kamerada | Video 21.10.2022 | 10:24
Duble yolu bırakıp yağmur suyu kanalı üzerinde gitti! O anlar kamerada | Video 00:16
Duble yolu bırakıp yağmur suyu kanalı üzerinde gitti! O anlar kamerada | Video 21.10.2022 | 10:15
Dolmuş şoförü, para vermediğini iddia ettiği yolculara böyle küfür etti | Video 00:22
Dolmuş şoförü, para vermediğini iddia ettiği yolculara böyle küfür etti | Video 21.10.2022 | 10:03
Rize’de yaylalar beyaza büründü | Video 03:25
Rize'de yaylalar beyaza büründü | Video 21.10.2022 | 09:45
FETÖ yapılanmasına Gazi Turgut Aslan operasyonu: 13 gözaltı | Video 01:11
FETÖ yapılanmasına Gazi Turgut Aslan operasyonu: 13 gözaltı | Video 21.10.2022 | 09:47
Beşiktaş’ta yol verme kavgasında motosiklettekileri tekme tokat dövdü! O anlar kamerada | Video 01:13
Beşiktaş'ta yol verme kavgasında motosiklettekileri tekme tokat dövdü! O anlar kamerada | Video 21.10.2022 | 09:40

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi Anzele suyunda, Şanlıurfa'da bulunan Balıklıgöl'deki gibi balıklar ortaya çıktı. Vatandaşlar, özellikle çocukların yaz sıcağında serinlemek için 'havuz' olarak kullandığı alanın, koruma altına alınarak turizme kazandırılmasını istiyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan ve Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sine konu olan tarihi Anzele suyunda, farklı balık türleri ortaya çıkmaya başladı. Özellikle Diyarbakır'ın yaz aylarındaki kavurucu sıcağından kurtulmak için çocukların serinleme 'havuzu' olarak bilinen tarihi Anzele suyunda balıkların ortaya çıkması çevredeki vatandaşları heyecanlandırdı. Şanlıurfa'da bulunan Balıklıgöl'ü andırmaya başlayan Anzele'ye gelen çevre halkı, burada balıkları ekmek atarak beslemeye başladı.

Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerine açıklamalarda bulunan Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği (DİKTUM-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu, yapının 15. yüzyılda dönemin Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan tarafından yaptırıldığını söyledi. Aksu yerin, "Hasan padişah tekkesi", "Derviş tekkesi" ve "Balık Tekkesi ile zaviyesi" olarak da bilindiğini belirterek, zamanında alanda mescit, tekke ve külliyelerin olduğunu kaydetti.

"CÜZZAMLI VE HUMMA HASTALIĞINDA TEDAVİ AMAÇLI KULLANILDIĞI SÖYLENMEKTEDİR"
"Külliyelerde fırın, kalmak için yerler ve ibadet için mescit varmış" diyen Aksu, "Yine o dönemde Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde buranın cüzzamlı ve humma hastalığında tedavi amaçlı kullanıldığı söylenmektedir. Suyun içindeki balıklar tedavi amaçlı kullanılmış, o yüzden 'Balıklı Tekkesi' veya 'Balıklı Göl' olarak da bilinmektedir. O dönemden bugüne kadar hiç kesilmeyen kaynak suyu, nereden geldiği belli olmayan bir yerdeyiz. Çocuklarımız, gençlerimiz yazın yüzme amaçlı bu süs havuzunda faydalanmaktadırlar. Aldığımız bilgiye göre, buranın Balıklı Göl gibi çok güzel bir tesisle süsleneceğini ve bizim verdiğimiz projelerde suyun şehrin içinde gezebilecek kadar güçlü bir suyu olduğunu söyledik. İçinde devamlı canlı balıkların olduğu ve insanların buraya turizm amaçlı geleceği bir yer olarak tahmin ediyoruz" dedi.

"DİYARBAKIR'DA 130 ADET ÇEŞME VAR"
Alan için kamulaştırma kararı alındığı bilgisi olduğunu belirten Aksu, "Etraftaki gecekondular kamulaştırılıp buraya çok güzel bir Balıklı Göl şeklinde tesis olarak kazandırılması düşünülüyor. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde yazdığı, Diyarbakır'daki kaynaklar kenttin içinde doğduğu için bu şehir düşmanlar tarafından işgal edilemedi. Eğer ki, su kaynakları dışarı olsaydı keserlerdi ve şehir çabuk alınırdı. Yine Evliya Çelebi Seyahatnamesinde buranın önemini anlatır ve Diyarbakır'da 130 adet çeşmenin olduğunu, bizde çocukken her mahallede bir kastal vardı. Bunlarda tamamen temiz suydu. Şu suda pırıl pırıl ve içilebilir bir su. Bunun değerlendirilmesini istiyoruz. Bunun gibi Diyarbakır'da kaynaklar sular var. Küppeli, Dingilava havuzu ve şu an üstleri kapalı. Sesleniyoruz, onların üstünü de açın. O kadar güzel sular boşa gidiyor ve dünyada böyle bir eser yok. Maalesef kullanamıyoruz ve yapılmıyor" şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA