Ezine'de uyuşturucu operasyonu, otomobilde uyuşturucu ve 500 bin TL yakalandı | Video 08.10.2025 | 12:14 Ezine'de emniyet ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda araçta 216 gram kokain yaklaşık 500 bin TL ele geçirildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Ezine ilçe girişinde yapılan aramada gerçekleşti. Emniyet ekipleri şüphelenilen 17 AHN 522 plakalı lacivert renk Brodway aracı durdurdu. Araç içinde yapılan aramada 216 gram kokain ve yaklaşık 500 bin TL para ele geçirildi. Araç sürücüsü S.S. gözaltına alındı. Olayla ilgili Ezine Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.