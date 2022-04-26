Fatih'te oksijen tüpüyle kuyumcu soydular! Soygun şüphelilerin neden olduğu yangınla ortaya çıktı | Video
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Fatih'te kuyumcuya ait atölyeye giren şüpheliler, atölyedeki altınları çalarak kayıplara karıştı. Kuyumcudaki soygun, şüphelilerin demir kapıyı keserken, çıkardıkları yangından sonra çalan alarmla birlikte işyeri sahibinin güvenlik kamerasına bakması ile ortaya çıktı.
İŞYERİ SAHİBİ KAMERADAN GÖRDÜ, POLİSİ ARADI
Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen işyeri sahibi, dükkandaki alarm bildiriminin kendine ulaşması üzerine evden kamera görüntülerini izledi. Kuyumcudaki yangını gören işyeri sahibi durumu itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Kuyumcuda inceleme yapan polis ekipleri ise, apartmanın bodrum katında bulunan kuyumcuya ait atölyenin duvarının delinerek soygun yapıldığını tespit etti. Kuyumcudan 3 kilo altın çaldıkları iddia edilen şüphelilerle ilgili polis çalışma başlattı.