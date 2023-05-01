Fatih'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti | Video
Fatih'te caddenin karşısına geçmeye çalışan bir yaya, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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