Video Yaşam Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki Galatasaray bayrağını gören holiganlardan saygısızlık | Video

Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki Galatasaray bayrağını gören holiganlardan saygısızlık | Video

Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki Galatasaray bayrağını gören holiganlardan saygısızlık | Video
03.09.2021 | 13:11

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Uzun süredir kalp-damar hastalıkları ve metabolik hastalıklarla ilgili farklı hastanelerde tedavi görürken hayatını kaybeden Ferhan Şensoy, son yolculuğuna düzenlenen törenle uğurlanmıştı. Ferhan Şensoy için İstiklal Caddesi’ndeki kendi Ses Tiyatrosu’nda tören düzenlenmişti. Törende kızları Derya ve Ferhan Şensoy, babalarını ne kadar sevdiklerini anlatarak gözyaşı döktü. Teşvikiye Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra naaşı omuzlarda cenaze aracına konuldu. Usta sanatçı Ferhan Şensoy’un cenaze töreninde Beşiktaş lehine slogan atarak cenaze kalabalığının arasına dalıp gerginlik yaratan 4 kişi polis tarafından gözaltına alınıp idari para cezasına çarptırıldı.

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