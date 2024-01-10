FETÖ'cü akrabası tarafından yurt dışına kaçarken kimliği kullanılan şahıs adliyeye sevk edildi | Video
FETÖ'cü akrabası yurt dışına kaçarken kimliğini kullandığı gerekçesiyle Samsun'da yakalanan şahıs, adliyeye sevk edildi.
H.E.D. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Nazilli Adliyesine bağlanarak savcıya ifade verip tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
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