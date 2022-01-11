FETÖ'nün askeri kanadına operasyon: 133 gözaltı | Video

FETÖ/PDY sözde TSK yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 40 ilde yapılan operasyonda, aralarında albay, yarbay, binbaşı, teğmen ve astsubayların yanı sıra darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri öğrencilerin de bulunduğu 185 şüphelinden 133'ü gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY sözde TSK yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik yürütülen soruşturma (planlı operasyonlar dizisinin 20. aşaması) kapsamında; Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Kuvvet Komutanlıkları ile sağlanan koordinasyon ve veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir merkezli 40 ilde operasyon düzenlendi. Başta Yargıtay 16. Ceza Dairesinin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller (itirafçı ifadesi vb.) de bulunan toplam 185 şüphelinin yakalanması için İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte eş zamanlı çalışma yürütüldü.3'ü Albay, 2'si Yarbay, 7'si Binbaşı,4'ü Yüzbaşı, 19'u Üsteğmen, 3'ü Teğmen, 53'ü Astsubay, 10'u Uzman Çavuş rütbesinde; 23'ü Deniz Kuvvetleri, 24'ü Kara Kuvvetleri, 39'u Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 1'i Sahil Güvenlik Komutanlığına ve 14'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 69'u muvazzaf 101 asker şahıs ile 84'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 185 şüpheliden 113'ü yakalanıp gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.