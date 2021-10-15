Fındık ve kestane çuvalları ile canlarını tehlikeye attılar

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Bartın'da jandarma ekipleri, Kastamonu Cide-İstanbul seferini yapan otobüsü durdurunca koridor ile ikinci kapının fındık ve kestane dolu çuvallarla kapandığını gördü. Acil bir durumda yolcuların tahliye edilmesini engelleyen çuvalların kaldırılmasının ardından otobüsün yola devam etmesine izin verildi.
Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Amasra'da yaptığı trafik denetimi sırasında Kastamonu Cide-İstanbul seferini yapan otobüsü durdurdu. Otobüsün koridoru ve ikinci kapının basamaklarının fındık ve kestane dolu çuvallarla kapandığı görüldü. Olası bir kaza ya da yangın çıkması durumunda otobüste tahliye konusunda sorun yaşanabileceği ve bu durumun can güvenliğini tehlikeye atacağından dolayı bu şekilde seyahat etmesine izin verilmedi. Ayrıca jandarma tarafından otobüs firmasına 2 bin 372 lira para cezası kesildi. Çuvallar ise otobüsten indirilerek bir kamyonete yüklenip İstanbul'a gönderildi. Bu işlemlerin ardından otobüsün yoluna devam etmesine izin verildi.