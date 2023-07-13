Video Yaşam Firari DHKP/C’li İstanbul’da yakalandı | Video
Firari DHKP/C’li İstanbul’da yakalandı | Video

Firari DHKP/C’li İstanbul’da yakalandı | Video

13.07.2023 | 08:37

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda, 7 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan, Patnos İlamat ve İnfaz Bürosunca Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan aranması olan B.I. adlı örgüt üyesi yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, sol terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, firari durumda olan B.I. adlı örgüt üyesinin izini sürdü. İstanbul Ağır Ceza Masasınca 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 7 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan, Patnos İlamat ve İnfaz Bürosunca 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' suçundan aranması ve 3 bin lira kesinleşmiş para cezası bulunan, İstanbul 4. Ağır Ceza ve İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemelerince Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan aranması olan B.I. adlı DHKP/C'linin İstanbul'da saklandığı bilgisi alındı. Elde edilen istihbari bilgiler ışığında 10 Temmuz'da belirlenen adrese operasyon düzenleyen TEM ekipleri, DHKP/C hükümlüsünü yakalayarak gözaltına aldı.

Örgüt üyesi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü, ifadesinin ardından 11 Temmuz'da mahkemeye çıkarıldı. B.I., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: İstanbul’da kan donduran vahşet! Derin dondurucuda bulunan cesedin kimliği belli oldu | Video 01:54
Son Dakika: İstanbul’da kan donduran vahşet! Derin dondurucuda bulunan cesedin kimliği belli oldu | Video 13.07.2023 | 09:12
Erzincan’da çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı | Video 00:15
Erzincan’da çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı | Video 13.07.2023 | 08:51
Ankara’da sokak ortasında kavga! Tekme tokat birbirlerine girdiler | Video 00:43
Ankara’da sokak ortasında kavga! Tekme tokat birbirlerine girdiler | Video 13.07.2023 | 08:37
Firari DHKP/C’li İstanbul’da yakalandı | Video 00:29
Firari DHKP/C’li İstanbul’da yakalandı | Video 13.07.2023 | 08:37
15 Temmuz Sergisi Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı | Video 03:03
15 Temmuz Sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı | Video 12.07.2023 | 20:59
Başkan Erdoğan: İsveç’in NATO’ya katılım sürecinde karar TBMM’nin | Video 39:38
Başkan Erdoğan: İsveç'in NATO'ya katılım sürecinde karar TBMM'nin | Video 12.07.2023 | 18:36
SON DAKİKA! Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki Elhüseyni hayatını kaybetti | Video 00:57
SON DAKİKA! Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki Elhüseyni hayatını kaybetti | Video 12.07.2023 | 15:18
Mızrak balığını köpekbalığı diye taşladılar | Video 00:29
Mızrak balığını köpekbalığı diye taşladılar | Video 12.07.2023 | 14:57
Rüşvetten yakalanan denetimci: Rüşvet değil, danışmanlık hizmeti alıyorum | Video 03:08
Rüşvetten yakalanan denetimci: "Rüşvet değil, danışmanlık hizmeti alıyorum" | Video 12.07.2023 | 14:08
Sosyal medyada büyük tepki toplamışlardı! Polis, çete üyelerini Sakarya’da yakaladı | Video 00:16
Sosyal medyada büyük tepki toplamışlardı! Polis, çete üyelerini Sakarya'da yakaladı | Video 12.07.2023 | 14:08
Gaziantep’te iki katlı binanın yan duvarı yıkıldı: 5 yaralı | Video 03:17
Gaziantep’te iki katlı binanın yan duvarı yıkıldı: 5 yaralı | Video 12.07.2023 | 13:00
Kars’ta gazeteciye çirkin saldırı kamerada | Video 03:52
Kars’ta gazeteciye çirkin saldırı kamerada | Video 12.07.2023 | 12:19
2 bin 800 yıllık keşiş gölünde kuraklık tehlikesi | Video 06:35
2 bin 800 yıllık keşiş gölünde kuraklık tehlikesi | Video 12.07.2023 | 12:18
Belediye binasında dehşet saçmıştı! Görüntüler ortaya çıktı | Video 00:38
Belediye binasında dehşet saçmıştı! Görüntüler ortaya çıktı | Video 12.07.2023 | 12:36
Antalya’da kiracı gence “ucuz kira” dayağı | Video 04:51
Antalya’da kiracı gence “ucuz kira” dayağı | Video 12.07.2023 | 12:18
Arnavutköy’de feci kaza! Küçük çocuğu fark etmedi, arabayla üzerinden geçti | Video 00:39
Arnavutköy’de feci kaza! Küçük çocuğu fark etmedi, arabayla üzerinden geçti | Video 12.07.2023 | 11:08
İş üstünde küstüler, sonra barışıp motosikleti böyle çaldılar | Video 02:48
İş üstünde küstüler, sonra barışıp motosikleti böyle çaldılar | Video 12.07.2023 | 09:40
Arnavutköy’de feci kaza! Küçük çocuğu fark etmedi, araba ile üzerinden geçti | Video 00:39
Arnavutköy’de feci kaza! Küçük çocuğu fark etmedi, araba ile üzerinden geçti | Video 12.07.2023 | 09:35
Özkan Uğur’a bir veda da Eurovision’dan | Video 03:21
Özkan Uğur'a bir veda da Eurovision'dan | Video 12.07.2023 | 09:24
Gölgede dinlenen köpeğe taş attı | Video 01:42
Gölgede dinlenen köpeğe taş attı | Video 12.07.2023 | 08:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA