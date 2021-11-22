Video Yaşam Fırçayla durdurmak istediği dana hastanelik etti! O anlar kamerada | Video
Fırçayla durdurmak istediği dana hastanelik etti! O anlar kamerada | Video

Fırçayla durdurmak istediği dana hastanelik etti! O anlar kamerada | Video

22.11.2021 | 11:23

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Sancaktepe'de kurban kesim alanına getirilen yaklaşık 1 ton ağırlığındaki dana, kamyonetten indirildiği sırada sahibine saldırdı. Yaralanarak yerde kalan Hasan Yıldız hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Sancaktepe'de yaşandı. Hasan Yıldız, yaklaşık 1 ton ağırlığındaki danasıyla kurban kesim alanına geldi. Yıldız, danasını indirmek için kamyonetin arka kapağını açtığında bağlı olduğu ipten kurtulduğunu fark etti. Fırçayla dananın kaçmasını önlemek istedi. Ancak korkarak kaçmaya çalışan dana, kamyonetten sahibinin üzerine doğru atladı. Kolundan yaralanan Yıldız'ın imdadına kesim alanındaki çalışanlar koştu. Yerde kalan Yıldız çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü. Yıldız'ın kolunda çatlaklar olduğu öğrenildi.

"KAPAĞI AÇTIKTAN SONRA DURDURAMADIM"
Yaralanan Hasan Yıldız, "Danayı indirirken, kendiliğinden ipinden kurtulmuş. Ben de habersiz bir şekilde kapağı açtım. Kapağı açtıktan sonra durduramadım. Üzerime atladı. Bağlıydı, kendi kendine çözülmüş. Çözüldüğünü kapağı açtıktan sonra fark ettim. Tabii geç oldu bu hale geldik. Bana vurdu. Aşağıya attı. Kolumun iki yerinde kırık var. Ameliyat olacağım. O anda hastaneye götürdüler. Film ve tomografi çekildi. Kolumda çıkık vardı. Onu yerine getirdiler. Pazartesi ameliyat olacağım. Kesimlikti o dana. Onu indiriyorduk. Dana sonra kaçtı. 2 saat kovaladık. Sonra kıstırıp yakaladık" dedi.

"DANA FIRÇAYI GÖRÜNCE ÜZERİNE ATLIYOR"&NBSP;
Hasan Yıldız'ın yardımına koşan Enes Kaya ise "Açtı kapağı ben de içeri girdim. Telefondan birine mesaj gösterecektim. Daha sonra yardım etmeye gidecektim. Beklemeden dananın yuları boynundan çıkmış. Fırçayla danayı durdurmak istemiş. Dana fırçayı görünce üstüne atlıyor. Allahtan kolunun üstüne düşmüş. Kafasına düşse daha farklı şeyler konuşurduk. O an ilk müdahaleyi ben yaptım. Apar topar koştum yanına. 'Kolumu hissetmiyorum' dedi. Kendi arabamıza koyduk, hastaneye götürdük" şeklinde konuştu.

"DANANIN KAMYONETTEN ATLADIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI"&NBSP;
Dananın kamyonetten atlayarak sahibini yaraladığı anlar kurban kesim alanındaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Hasan Yıldız'ın kamyonetin arka kapağını açtığı, ipinden kurtulan dananın üstüne atladığı ve kolundan yaralanan Yıldız'ın yerde yattığı, çevredekilerin yardımına koştuğu anlar yer alıyor.

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