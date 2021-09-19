Forklift kullanan çocuk sürücü kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:46
05:58
Mankenlik vaadiyle porno tuzağı! 1 günde 10 bin dolar vadetti | Video 19.09.2021 | 13:58
00:57
Forklift kullanan çocuk sürücü kamerada | Video 19.09.2021 | 13:44
01:39
Ordu'da öğrencilere beş yıldızlı otel hizmeti | Video 19.09.2021 | 13:10
06:59
02:42
00:40
03:16
Matkap satmaya gelip telefon çaldılar | Video 19.09.2021 | 11:37
02:38
02:39
Adana'da 6 motosiklet çalan zanlı tutuklandı | Video 19.09.2021 | 11:00
02:38
02:12
01:34
Sultanbeyli'de refüje çarpan otomobil takla attı | Video 19.09.2021 | 10:28
00:20
08:22
02:04
04:34
Doğum sancısı tutan kadın bindiği takside doğum yaptı | Video 19.09.2021 | 10:01
00:21
02:09
Kars’ta gün batımında gökyüzü kızıla büründü | Video 19.09.2021 | 09:45
00:13
Makas attı, kırmızıda geçti, ehliyeti iptal edildi | Video 19.09.2021 | 09:41
Eyüpsultan Topçular İş Merkezi’nde Forklift adı verilen iş makinesiyle kamyona yük bindiren çocuk sürücünün görüntüsü izleyenlere “bu kadarına da pes artık” dedirtti. Bu sırada orada bulunanların çocuğa müdahale etmemesi ise dikkat çekti.
Eyüpsultan Topçular İş Merkezi'nde bir çocuk, yük indirip bindirmek için kullanılan forklift adı verilen iş makinesinin direksiyonuna geçti. Çocuk sürücü, iş makinesiyle taşıdığı çuvalı kamyona yükledi. Aldığı yükü kamyona bırakan çocuk ardından aracı yeniden hareket ettirdi. İş makinesini kullanan çocuk sürücü olası bir kazaya davetiye çıkarırken, bu sırada orada bulunanların çocuğa müdahale etmemesi ise dikkat çekti.