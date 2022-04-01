Gaziantep'te bir iş yerinde 4 adet sanayi tüpü patladı: Ortalık savaş alanına döndü! | Video
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Gaziantep'te bir iş yerinde 4 adet sanayi tipi tüpün patlaması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Şans eseri ölenin olmadığı olay sonrası iki vatandaş hafif yaralandı.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ, BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Patlamanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken çevredeki evlerde yaşayan vatandaşlar olayın etkisiyle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise patlama sonrası çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.
2 VATANDAŞ HAFİF YARALANDI
Büyük korku ve paniğe neden olan olay sonrası şans eseri ölen olmazken, iki vatandaş hafif yaralandı. Yaralı vatandaşlar, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı vatandaşların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Olay sonrası savaş alanına dönen sokakta hasar gören ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışması yapılırken, olayla ilgili de geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.