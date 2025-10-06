Video Yaşam Gaziantep'te parkta vahşet! Uygunsuz hareketlerde bulunan çifti uyardı, kaskla öldürüldü | Video
06.10.2025 | 10:24

Gaziantep'te, parkta uygunsuz hareketlerde bulunan çifti uyaran adam, erkek şahıs tarafından motosiklet kaskıyla canice darbedildi. Ağır yaralanan adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 61 yaşındaki Ahmet Kayıkçı, parkta uygunsuz hareketlerde bulunan çifti uyardı. Adam ile uyarısına tepki gösteren M.C.A. isimli şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası M.C.A., yanındaki motosiklet kaskıyla Ahmet Kayıkçı'yı feci şekilde darbetti ve daha sonra kız arkadaşı E.Ö. ile motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

MOTOSİKLET KASKIYLA CANİCE DÖVÜLEN ADAM KURTARILAMADI
Olay sonrası ağır yaralanan Ahmet Kayıkçı, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Ahmet Kayıkçı, bugün öğle saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kayıkçı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

KATİL ZANLISI VE KIZ ARKADAŞI CİNAYET BÜRO OPERASYONUYLA YAKALANDI
Olay sonrası kaçan katil zanlısı M.C.A. isimli şahıs ile kız arkadaşı E.Ö., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin kurduğu özel ekiplerce çevredeki güvenlik kameraları ve plaka tanıma sistemleri incelenerek tespit edildikten sonra adreslerine düzenlenen şok operasyonla yakalandı. Yakalanan katil zanlısı ile kız arkadaşının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

