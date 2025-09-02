Gaziantep'te parktaki cinayette 4 şahıs tutuklandı | Video 02.09.2025 | 09:35 Gaziantep'te, M.A. isimli şahsın parkta silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 30 Ağustos tarihinde Şahinbey ilçesindeki Bülbülzade Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre M.A. isimli şahıs ve arkadaşları, 2 motosikletle olay yerine gelen 4 şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden mermilerle yere M.A. isimli genç hayatını kaybetti. Olay anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu 7 şüpheli şahıs yakalandı. Tamamlanan yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.