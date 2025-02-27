Gaziantep'te soba faciası! Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti | Video
Gaziantep'te sobadan sızan kargonum monoksit gazından zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti.
3 KARDEŞ KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan 3 kardeşi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Arif, Yusuf ve Fatih Güneş kardeşler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden kardeşlerin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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