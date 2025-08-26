Video Yaşam Gelin arabası yolu kapatıp lastik yaktı: Araç trafikten men edildi | Video
26.08.2025 | 09:54

Adana’da düğün konvoyunda gelin arabası lastik yakarak yolu kapattı, o anların ise kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu sürücüye 10 bin 260 TL para cezası kesilirken otomobil trafikten ben edilip ehliyetine el konuldu.

Olay, 23 Ağustos günü Çukurova ilçesine bağlı Doktor Sadık Ahmet Bulvarı'nda yaşandı. Polonya plakalı gelin arabasının sürücüsü, onlarca aracın bulunduğu konvoyla birlikte yolu kapatarak uzun süre lastik yaktı. Yoğun dumandan görüş mesafesi düşerken, trafik yarım saat boyunca durma noktasına geldi. Vatandaşların tepkisine yol açan o anlar, araç sahibi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ZKL 35806 plakalı otomobil sürücüsünün B.A.A (29) olduğunu tespit etti. Trafik polisleri daha söz konusu B.A.A'yı kısa sürede yakaladı. B.A.A'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden; kamu huzurunu bozmak ve trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçundan 993 TL, abart egzozdan 9 bin 267 TL olmak üzere toplam 10 bin 260 TL ceza uygulandı.
Sürücünün ehliyetine el konulurken, otomobil de trafikten men edildi.

