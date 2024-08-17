Giresun'da dere yatağında ölü bulunan kayıp kadın olayı ile ilgili biri çocuk 4 kişi tutuklandı | Video 17.08.2024 | 12:28 Giresun'un Duroğlu beldesinde yaşanan kadın cinayeti olayı ile ilgili olarak adliyeye çıkartılan biri çocuk 4 kişi tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Duroğlu Beldesi Tekkeköy mahallesinde 13 Ağustos günü Sezen Sarısaray (27) isimli kadının yakınları kayıp ihbarı vermesi üzerine Jandarma, AFAD, AKUT ve vatandaşlar tarafından arama çalışması başlatıldı. Yapılan arama çalışması sonrasında evinin 300 metre aşağısında dere yatağında kadavra köpekleri tarafından 14 Ağustos günü Sezen Sarısaray'ın cansız bedeni bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılırken, olayla ilgili B.K (20), M.T. (19), E.T. ((13) ve E.Ş. (19) olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili dün Giresun Adliyesi Sulh Ceza Hakimliği'ne getirilen B.K (20), M.T. (19), E.T. ((13) ve E.Ş. (19) "Kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, CMK'nun 153/2-a-1 maddesi gereğince dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiği, soruşturma işlemlerinin hâlen devam ettiği ve gerek görülmesi durumunda gelişmelerden ayrıca bilgi verileceği bildirildi.