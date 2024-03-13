Video Yaşam Gökyüzünde beliren hilal mest etti
Gökyüzünde beliren hilal mest etti

Gökyüzünde beliren hilal mest etti

13.03.2024 | 00:53

Hatay'ın Samandağ ilçesinde şehrin semalarında görülen hilal şeklindeki ayın kartpostallık görüntüsü mest etti.

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