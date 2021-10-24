Gönüllü Turizm Elçisi Berna Ayata Kapadokya'yı Brezilya'ya tanıtmak için poz verdi | Video
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Brezilya’da yaşayan Gönüllü Turizm Elçisi Berna Ayata, Kapadokya bölgesini Brezilya'ya tanıtmak için poz verdi. Ayata, 9 yıl önce geldiği Kapadokya bölgesine hayran kaldığını ve sürekli Kapadokya bölgesine geldiğini söyledi.
Kendisini gönüllü turizm elçisi olarak adlandıran Berna Ayada "25 yıldır Brezilyada yaşıyorum. Yaklaşık 9 aydır Türkiye'deyim. Kapadokya ya dokuzuncu gelişim. Kapadokya bütün Dünyada önemli olduğu kadar, Brezilya da da çok önemli bir bölge. Şu anda Kapadokya'nın belirli yerlerinde profesyonel çekim yapıyoruz. Yaptığımız bu çekimleri Brezilya da kuracağım özel sitemde yayınlayacağım. Kapadokya'yı tanıtmak, güzel atları, balonları tanıtmak için buradayım. Ayrıca her geçen gün sosyal medyaya olan ilgide artıyor. Burada çektiğim görüntüleri sosyal medyalarımda yayınlayarak Kapadokya bölgesinin tanıtımına katkı sağlıyorum. Özellikle çekimlerde bu bölgeye özgü kıyafetler giyme ve takılar takmaya dikkat ediyorum." Dedi.
Berna Ayata daha sonra Portekizce olarak tüm dostlarını Kapadokya'ya davet etti.