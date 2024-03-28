Hakim ve savcıları taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 2 kişi hafif şekilde yaralandı | Video
Sultangazi'de hakim ve savcıları taşıyan servis minibüsü, kontrolsüz şerit değiştiren otomobille çarpıştı. Kazada minibüste bulunan hakim ve savcılardan iki kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle tünelde trafik yoğunluğu oluştu.
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