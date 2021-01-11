Hatay'da kumar oynarken basılan şahsın ilginç numarası kamerada | Video

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yasak olmasına rağmen içeri girip, kapısını kilitledikleri kahvehanede kuralları ihlal eden 14 kişiye 44 bin 100 TL para cezası kesildi. Polis ekiplerinin baskını sırasında bir kişinin, uyuyor gibi davranması kameralara yansıdı.

Hatay Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimler sırasında 11 Ocak günü saat 00.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Lalapaşa Sokak'ta faaliyet gösteren E.D.'nin işlettiği kıraathanenin açık olduğunun tespit etti. İş yerinin içinden sesler gelmesi üzerine, kilitli olan kapı çilingir vasıtasıyla açıldı. İçeriye baskın yapan ekipler, 14 kişinin olduğunu saptadı. 14 şüpheliye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve soysal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 44 bin 100 TL cezai işlem uygulandı. Polis ekiplerinin baskını sırasında koltuğa uzanan bir kişinin uyuyor gibi davranması ise görüntülere yansıdı.