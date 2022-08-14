Video Yaşam Havai fişekler, düğüne gelenlerin üzerinde patladı | Video
Havai fişekler, düğüne gelenlerin üzerinde patladı | Video

Havai fişekler, düğüne gelenlerin üzerinde patladı | Video

14.08.2022 | 10:09

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Niğde'de bir sokak düğününde havaya atılan havai fişekler, davetlilerin üzerine düşerek patladı. Konukların panik içinde etrafa kaçıştığı olay, cep telefonuyla görüntülendi.

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Niğde merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde dün gece yapılan bir sokak düğününde zemine hatalı şekilde yerleştirilen havai fişekler, ateşlendikten kısa süre sonra davetlilerin üzerine düşerek patladı. Paniğe kapılan davetliler, çevreye kaçıştı. Yaralanın olmadığı olay, başka bir davetli tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kısa süreli paniğin ardından düğün, kaldığı yerde devam etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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