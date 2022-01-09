Video Yaşam Hayatında ilk defa kar gören Afrikalı genç sevinçten havalara uçtu | Video
Hayatında ilk defa kar gören Afrikalı genç sevinçten havalara uçtu | Video

Hayatında ilk defa kar gören Afrikalı genç sevinçten havalara uçtu | Video

09.01.2022 | 13:46

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Afrika ülkesi Çad'dan Bursa'ya üniversite okumaya gelen genç, hayatında ilk defa kar gördü, sevinçten havalara uçtu.

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