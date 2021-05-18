Hızlı geçtin kavgası cinayetle bitti! O anların görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Bayrampaşa’da özel güvenlik olarak çalışan 2 çocuk babası Mert Kaplan yanında hızla geçen araçtaki sürücüyü uyardı. Araçtan bıçakla inen saldırgan genç adamı kalbinden bıçakladı. Yoldan tesadüfen geçen ambulansla hastaneye kaldırılan Mert Kaplan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde motorla giden Mert Kaplan’ın yanından geçen aracın ilerde durduğu ve kavga ettikleri anlar görülüyor.