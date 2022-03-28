İBB asırlık çınar ağaçlarını katletmişti! Mantarı ilk teşhis eden bilim insanı A Haber'e konuştu

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kanser olan çınar ağaçlarını tedavi etmek yerine kesmesi büyük tepki çekmişti. Yaklaşık 12 yıl önce yine Çırağan Caddesinde kanserli olduğu tespit edilen ağaçlar üzerine çalışma yapmış olan Bitki Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr.Öğr.Üyesi Zeki Severoğlu 200 yıllık çınar ağaçlarını geçmişini A Haber'e anlattı.