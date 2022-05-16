Video Yaşam İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak bugün nişanlandı! İşte İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan’ın nişanından ilk kareler! | Video
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak bugün nişanlandı! İşte İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan’ın nişanından ilk kareler! | Video

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak bugün nişanlandı! İşte İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan’ın nişanından ilk kareler! | Video

16.05.2022 | 21:29

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak bugün nişanlandı! İşte İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan’ın nişanından ilk kareler! | Video 01:00
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak bugün nişanlandı! İşte İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan’ın nişanından ilk kareler! | Video 16.05.2022 | 21:29
Kadıköy’de faciadan dönüldü! Kamyon 3 otomobile çarparak durabildi | Video 02:18
Kadıköy'de faciadan dönüldü! Kamyon 3 otomobile çarparak durabildi | Video 16.05.2022 | 15:30
Yolcu ve şoför arasındaki ücret kavgası cep telefonu kamerasında | Video 00:47
Yolcu ve şoför arasındaki ücret kavgası cep telefonu kamerasında | Video 16.05.2022 | 16:59
Adıyaman’da terör operasyonu: 1 gözaltı | Video 00:22
Adıyaman'da terör operasyonu: 1 gözaltı | Video 16.05.2022 | 15:07
Sarıyer’de bekçiye ve amcasına yapılan silahlı saldırı anı kamerada | Video 03:05
Sarıyer’de bekçiye ve amcasına yapılan silahlı saldırı anı kamerada | Video 16.05.2022 | 16:20
İstanbul’da faciadan dönülen kaza kamerada! Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular | Video 00:19
İstanbul'da faciadan dönülen kaza kamerada! Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular | Video 16.05.2022 | 16:20
Köpek yavrusunu itfaiye kurtardı | Video 00:24
Köpek yavrusunu itfaiye kurtardı | Video 16.05.2022 | 16:14
Siverek’te motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:12
Siverek’te motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 16.05.2022 | 15:55
Isı yalıtım fabrikasındaki yangının boyutu böyle görüntülendi | Video 04:17
Isı yalıtım fabrikasındaki yangının boyutu böyle görüntülendi | Video 16.05.2022 | 15:23
Tanklar dolusu etil alkolle suçüstü yakalandılar | Video 00:25
Tanklar dolusu etil alkolle suçüstü yakalandılar | Video 16.05.2022 | 15:39
Babasını öldüren çocuk keşif için olay yerine getirildi, evin önünde gerginlik yaşandı | Video 04:39
Babasını öldüren çocuk keşif için olay yerine getirildi, evin önünde gerginlik yaşandı | Video 16.05.2022 | 15:17
İstanbul’da sahte içki operasyonu! Piyasa değeri 6 milyon lira... | Video 01:26
İstanbul'da sahte içki operasyonu! Piyasa değeri 6 milyon lira... | Video 16.05.2022 | 15:39
Alıcı kılığına giren polisler, cezaevinden izinli çıkan iş makinesi hırsızını suçüstü yakaladı | Video 01:26
Alıcı kılığına giren polisler, cezaevinden izinli çıkan iş makinesi hırsızını suçüstü yakaladı | Video 16.05.2022 | 15:17
İzmir’de kolonlar patladı, inşaat çöktü: 1’i ağır 3 yaralı | Video 01:14
İzmir'de kolonlar patladı, inşaat çöktü: 1'i ağır 3 yaralı | Video 16.05.2022 | 14:30
Bursa’da dev yangın! Fabrika yangınına müdahale sürüyor | Video 05:01
Bursa'da dev yangın! Fabrika yangınına müdahale sürüyor | Video 16.05.2022 | 14:11
SON DAKİKA! Bursa’da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 05:14
SON DAKİKA! Bursa'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 16.05.2022 | 14:15
Otobüs terminalinde eşine ve öz kardeşine böyle kurşun yağdırdı | Video 02:46
Otobüs terminalinde eşine ve öz kardeşine böyle kurşun yağdırdı | Video 16.05.2022 | 13:25
Çaldığı kabloları eritip satan hırsız yakalandı | Video 01:00
Çaldığı kabloları eritip satan hırsız yakalandı | Video 16.05.2022 | 13:23
Kartal’da yolu kapatıp drift yapan sürücüye 10 bin TL ceza | Video 02:48
Kartal’da yolu kapatıp drift yapan sürücüye 10 bin TL ceza | Video 16.05.2022 | 12:34
Garajda çıkan yangında otomobil de yandı | Video 00:42
Garajda çıkan yangında otomobil de yandı | Video 16.05.2022 | 12:38

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak bugün nişanlandı! İşte İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan’ın nişanından ilk kareler!

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA