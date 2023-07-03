İGA İstanbul Havalimanı’nda yolcu rekoru kırıldı | Video
İstanbul Havalimanı 9 günlük Kurban Bayramı tatilini rekorlarla bitirdi. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde 265 bin 961 yolcunun seyahat ettiği İGA İstanbul Havalimanı’nda tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı.
İGA İSTANBUL HAVALİMANI'NIN OTOPARKI DOLDU TAŞTI
Kurban Bayramı tatili boyunca açık ve kapalı 40 bin araç kapasiteli İGA İstanbul Havalimanı da yoğunluktan etkilendi. 10 bin araç kapasiteli katlı otopark dolup taşarken, açık otopark kısmında, araç kiralama ve vale hizmeti veren katlarda da yoğunluk yaşandı.
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