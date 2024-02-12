İki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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