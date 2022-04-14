Video Yaşam İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Ukrayna'da Savaş Konferansı'nda önemli açıklamalar
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Ukrayna'da Savaş Konferansı'nda önemli açıklamalar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Ukrayna'da Savaş Konferansı'nda önemli açıklamalar

14.04.2022 | 10:44

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Ukrayna'da Savaş: Bölgesel ve İnsani Sonuçlar" Konferansı'nın açılış konuşmasını yaptı.

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