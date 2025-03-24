Video Yaşam Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı şüphelileri kaza yapınca yakalandı | Video
Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı şüphelileri kaza yapınca yakalandı | Video

Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı şüphelileri kaza yapınca yakalandı | Video

24.03.2025 | 10:46

İstanbul Şişli'deki Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu'na uzun namlulu silahla saldırı düzenleyen 2 şüpheli, kaçarken kaza yapınca yakayı ele verdi. Gerçekleştirilen operasyonlarda saldırıyı planlayan ve azmettiren şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 12 kişi yakalanırken, adreslerinde yapılan aramalarda ise saldırıda kullanılan 1 adet uzun namlulu tüfek, çalıntı motosiklet ile örgüt üyelerine ait otomobil ele geçirildi.

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21 Mart günü saat 21.30 sıralarında Şişli'deki Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu'na doğru 2 motosikletli tarafından uzun namlulu silahlarla, ateş açılmış, 9 el ateş eden şüpheliler, daha sonra geldikleri motosikletle olay yerinden kaçmıştı. Olayda yaralanan olmazken, kurşunlar konsolosluk binasına isabet etmişti. Polis ekipleri olayın aydınlatılması için çalışma başlatmıştı.

ŞÜPHELİLERİN KAÇARKEN KAZA YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKTI
Polis ekipleri, olaydan kısa süre sonra Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosiklet kazası meydana geldiği bilgi üzerine harekete geçti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yapan Ömer Ç. ve suça sürüklenen çocuk S.H.'nin saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olduğu tespit edildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmaların devamında Silivri'de bir hücre evi olduğu belirlendi.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ayrıca Ferhat K., suça sürüklenen çocuklar F.Ş. ve H.T. isimli 3 şüpheli dün İzmir'de yakalandı. Mehmet Can K., Sebahattin Ö., Ünal Muhammet S., Kardelen B., Kardelen K.ve şüphelileri olaydan sonra hücre evinden kaçırarak saklanmalarına yardımcı olan Yasin K. ile birlikte konsolosluk binasının kurşunlanmasını planlayan ve azmettiren Bayram E. isimli 7 şüpheli Şişli'de gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda 3'ü suça sürüklenen çocuk toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda eylemde kullanılan 1 adet uzun namlulu tüfek, eylemde kullanılan çalıntı motosiklet ile örgüt üyelerine ait otomobil ele geçirildi.

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