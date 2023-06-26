Irak’ta 4.7 büyüklüğündeki deprem! Hakkari’de de hissedildi | Video
IRAK'ın Türkiye sınırına yakın Duhok kentinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Irak'ın Duhok kenti olarak açıkladığı deprem, saat 09.41'de meydana geldi.
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