Irak’ta 4.7 büyüklüğündeki deprem! Hakkari’de de hissedildi | Video

IRAK'ın Türkiye sınırına yakın Duhok kentinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Irak'ın Duhok kenti olarak açıkladığı deprem, saat 09.41'de meydana geldi.