İş yeri önündeki lastikler ve hafif ticari araç yandı | Video
ADANA'nın Kozan ilçesinde lastik dükkanın önünde yangın çıktı. Yangında iş yeri önünde istiflenen lastikler ile alevlerin sıçradığı park halindeki hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:21
İş yeri önündeki lastikler ve hafif ticari araç yandı | Video 31.01.2024 | 09:42
05:16
Tatvan buz kesti: Sarkıtların boyu 2 metreyi buldu | Video 31.01.2024 | 09:41
02:49
02:36
Malatya'da korkutan konteyner yangını! | Video 31.01.2024 | 08:36
02:11
02:13
Çankırı'da acı olay: 22 yaşındaki genç, otel odasında ölü bulundu | Video 31.01.2024 | 08:36
02:20
Sanayi sitesindeki yangında iş yeri ve iki otomobil kül oldu | Video 31.01.2024 | 08:31
04:26
Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine operasyon | Video 31.01.2024 | 08:33
02:03
Markette yangın paniği: Patlama anları kamerada 30.01.2024 | 22:37
01:34
Gaziantep’te dorsesi açılan tır üst geçide sıkıştı 30.01.2024 | 22:38
01:28
Tırda şeker komasına giren sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı 30.01.2024 | 22:36
01:26
Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi, o anlar kamerada 30.01.2024 | 18:29
04:08
atv Esra Erol 30 Ocak 2024 Salı Tamam Tek Parça HD izle! 30.01.2024 | 16:29
03:03
Ormanlar bu sefer beyaz örtüsüyle mest etti | Video 30.01.2024 | 16:12
03:19
03:17
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda feci kaza: İki otobüs çarpıştı | Video 30.01.2024 | 14:41
01:08
Otomobilin akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptığı anlar kamerada | Video 30.01.2024 | 14:29
03:46
03:08
Diyarbakır'da, fuhuş çetesine 'balans' operasyonunda 9 tutuklama | Video 30.01.2024 | 14:23
00:29
Fatih'te turistin çantasını çalan iki şüpheli tutuklandı | Video 30.01.2024 | 11:45