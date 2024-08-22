Video Yaşam Işık ihlali yapan kamyonet, 2 araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Işık ihlali yapan kamyonet, 2 araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video

Işık ihlali yapan kamyonet, 2 araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video

22.08.2024 | 09:49

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği kamyonet, biri kavşakta bekleyen 2 araca çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1’i ağır, 2 kişi yaralandı. Kazaya neden olup kaçan sürücünün yakalanması için polis çalışma başlattı.

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Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmir- Ankara kara yolu Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara yönüne giden sürücüsü henüz tespit edilemeyen 35 AOU 875 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta duran Hakan Akkoç (32) yönetimindeki 34 GDB 699 plakalı hafif ticari araca, ardından da Eski Kemalpaşa Yolu yönüne dönmek isteyen Hüseyin Can Kayrak'ın (20) kullandığı 35 UEP 49 plakalı otomobile çarptı. Savrulan kamyonet ve otomobil, yolda ada içerisindeki reklam panosu ve yaya geçidi levhasına çarparak durdu.

Kazada, otomobil sürücüsü Kayrak ile yanındaki Dilem Sercan (38) ve Filiz Eröz (38) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Filiz Eröz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralılardan Dilem Sercan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, kazaya neden olduktan sonra kaçan kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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