Video Yaşam Isparta'da emeklilikten sonra 'Ceviz uzmanı' olan üreticiden yüksek verim tavsiyeleri
Isparta'da emeklilikten sonra 'Ceviz uzmanı' olan üreticiden yüksek verim tavsiyeleri

Isparta'da emeklilikten sonra 'Ceviz uzmanı' olan üreticiden yüksek verim tavsiyeleri

13.10.2021 | 12:05

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Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde emekli olduktan sonra 7 dönümlük elma bahçesini cevize dönüştürüp, yılda 1000 ton hasat yapan Emin Boran, deniyimini diğer üreticilerle paylaşarak, ilçede ceviz üreticiliğinin yaygınlaşması için emek harcıyor.

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Eyüpler Köyü'nde chandler ve fernor cinsi ceviz yetiştiren Emin Boran evinin bahçesindeki makineyle de cevizleri soyup, kurutmaya alıyor. Yaklaşık 8 yıldır ceviz fidanı ve cevizcilik konusunda araştırma yapan Boran, bölgedeki diğer çiftçilerle deneyimini paylaşıyor. Boran, ceviz bahçesi oluşturmak isteyenlere en iyi ceviz üretimi için tavsiyede bulunuyor. Ceviz verimini sürekli artırmak için incelemeler yapan Boran, çevresinde verdiği tavsiyelerden dolayı 'ceviz uzmanı' olarak tanınıyor.


Maliyeden emekli olduktan sonra 8 yıldır cevizle ilgili araştırma yapıp, verimi artırmak için uğraştığını anlatan Boran, "Bahçemde üretim, ürettiğim ürünlerin de pazarlamasını yapıyorum. Ceviz üretiminin fazla masrafı yok. Bakımı da çok kolay. Bu nedenle bölgemizde kolaylıkla yetişebilir. 1200 rakımına kadar chandler türü ceviz, 1200'den sonrada fernor türü ceviz daha iyi oluyor. Verimde sıkıntı yok, pazarlamada sıkıntı yok, depolama sıkıntısı yok, iyi bir ürün" diye konuştu.


Ceviz üretimini tek başına yaptığını anlatan Boran, şunları söyledi:
"Bölgemizde çok yerde üretim yapılıyor. Bakımı ile ilgili bana soranlar oluyor. Bahçelerine gidip danışmanlık görevi yapıyorum. Yaptığım araştırmalarla Türkiye'nin ceviz ihtiyacının yüzde 75'ini ithal ettiğini öğrendim. Halen dışarıdan ceviz almaktayız. Chandler ve fernor cinsi cevizlerin her ikisinin de yetiştirmesi üretimi çok iyi. Bu bölgelerde bu cevizleri yetiştirirken rakıma çok dikkat etmek gerekiyor."


Cevizlerin kilogramını 35- 40 liradan sattığını belirten Emin Boran, ceviz bahçesi oluşturmak isteyenlere chandler ve fernor cinslerinin taban suyunda iyi yetişmediğini, geçirgen toprakta veriminin fazla olduğu tavsiyesini verdi. Yılda 1000 ton hasat yaptığını anlatan Boran, cevizleri kurutup daha sonra satışa hazır hale getirdiğini söyledi.

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