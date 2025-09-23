Isparta'da yokuş yukarı giden otomobillerin sırrı çözüldü | Video 23.09.2025 | 13:15 Isparta'nın Ayazmana Mahallesi'nde araçların yokuş yukarı kendi kendine ilerliyor gibi görünmesiyle ünlenen yolun gizemi çözüldü. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Bölümü ve Aynı zamanda SDÜ Fizik Topluluğu Akademik Danışmanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin Çakmak, olayın manyetik bir etkiden değil, optik illüzyondan kaynaklandığını belirterek yolun aslında yokuş yukarı değil, hafif eğimli bir iniş olduğunu açıkladı. Gizemli yolu merak edip aracıyla deneme yapan Şükrü Altuğ ise yaşadığı deneyim karşısında şaşkınlığını, "Keşke ülkemizin birçok yerinde de böyle bir durum olsa da aracımızı boşa alıp yakıt harcamadan ilerleyebilsek" sözleriyle dile getirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Isparta'nın Ayazmana Mahallesi'nde bulunan ve "gizemli yol" olarak bilinen rampa, yıllardır görenleri şaşkına çeviriyor. Araçların boşa alındığında yokuş yukarı çıkıyormuş gibi görünmesi, bölge sakinleri ile ziyaretçileri "manyetik alan" iddialarına yöneltiyordu. Sürücüler, ters eğimde kendi kendine hareket eden araçlarını izlerken hayretini gizleyemezken, çok sayıda kişi de bu ilginç olayı yerinde görmek için bölgeye geliyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Seyfettin Çakmak ise yıllardır süren merakı bitirecek açıklamayı yaptı."Bu çok gizemli bir durum ve yıllardır da kesin bir açıklama yapılmadı"Isparta'da yaşayan Şükrü Altuğ, Ayazmana Mesireliği'nde ilginç olayı yerinde görmek için gittiğini belirterek "Yakın zamanda, mesire alanındaki bir rampada araçların hiç gaza basmadan yukarı çıktığını duydum. Bunu incelemek için geldim ve gerçekten de araç, gaza basmadan yokuşu tırmanıyor. Üstelik yolun ortasında frene basıp dursak bile geriye kaymadan olduğu yerde kalıyor. Bu çok gizemli bir durum ve yıllardır da kesin bir açıklama yapılmadı" ifadelerini kullandı.Altuğ'un yakıtsız yolculuk hayaliBu olay nedeniyle Ayazmana Mesireliği sadece Isparta'da değil, ülke genelinde de bilinir hâle gelmiş olduğunu ifade eden Altuğ, "Yaptığım araştırmalarda farklı görüşlerle karşılaştım optik illüzyon, yer altı suyu, manyetik alan veya nadiren görülen başka doğa olayları öne sürülüyor. Kimileri göz yanılması olduğunu söylüyor ama bana göre burada herhangi bir yanılma yok, çünkü burası açıkça rampa görünümünde. Keşke ülkemizin birçok yerinde de böyle bir durum olsa da aracımızı boşa alıp yakıt harcamadan ilerleyebilsek" dedi."Buradaki olay aslında bir optik illüzyondur"Fizik bölümü akademisyeni ve aynı zamanda bilim adamı Prof. Dr. Seyfettin Çakmak, konuyla ilgili "Pedagojik formasyon derslerinde, yıllar önce öğrencilerimle birlikte bu konuyu ele almış ve sorunu çözmüştük. Ayazmana Mesireliği'nde aracın boşa alındığında rampa yukarı çıkıyormuş gibi görünmesi yıllardır çeşitli kanallarda yer aldı ve dikkat çekti. Ancak bir bilim insanı olarak, buradaki olayın göz yanılsaması olduğunu kamuoyuna o dönemde duyurmadığım için geriye dönük olarak özür dilerim. Bu tür olaylar tamamen optik illüzyondur. Doğada da ressamların çizimlerinde de bu tür örneklere rastlanabilir. Ressamların eserlerinde sıkça, tabiatta ise daha nadir görülür" şeklinde konuştu."Aslında orası yokuş yukarı değil, yokuş aşağı eğilimli bir yoldur""Araçların yokuş yukarı gidiyormuş gibi görünmesi aslında gözün bize oynadığı bir oyundur" diyen Çakmak, "Bunu kanıtlamak için yol boyunca lazerli uzunluk ölçerlerle milimetrik kot farkı tespit edilir. Böylece yolun aslında çok hafif bir eğimle yaklaşık 1 derece aşağıya doğru indiği kesin olarak gösterilebilir. Çevredeki duvarlar, ağaçlar ve bordür taşlarının konumu, yolu sanki yukarı doğruymuş gibi algılatır. Ama aslında orası yokuş aşağı giden bir yoldu. Sosyal medyada "Magnetic Hill" ya da "Electric Brae" gibi isimlerle arama yaptığınızda, dünyanın pek çok ülkesinde benzer göz yanılsamalarına rastlayabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.