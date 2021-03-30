Video Yaşam İstanbul Bağcılar'da dehşet saçan düğün konvoyu magandaları yakalandı!

İstanbul Bağcılar'da dehşet saçan düğün konvoyu magandaları yakalandı!

İstanbul Bağcılar'da dehşet saçan düğün konvoyu magandaları yakalandı!
30.03.2021 | 09:50

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İstanbul Bağcılar’da düğün konvoyu yapan sürücüler ellerinde meşale ve silahlarla genel güvenliği tehlikeye düşürdü. O anları cep telefonu ile kaydedilip paylaşılmasıyla harekete geçen Sivil Trafik Ekipleri 4 sürücüye 4 bin 289 lira ceza yazdı.

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