Video Yaşam İstanbul Beykoz'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...

İstanbul Beykoz'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...

İstanbul Beykoz'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...
16.09.2021 | 09:39

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İstanbul Beykoz'da meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza  Beykoz, Aydemir Canefe Viyadüğü'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JJ 6902 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 34 MSD 58 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.

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