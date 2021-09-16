İstanbul Beykoz'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...
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İstanbul Beykoz'da meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza Beykoz, Aydemir Canefe Viyadüğü'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JJ 6902 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 34 MSD 58 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.