İstanbul Esenyurt'ta sanayi sitesinde patlama: 1 yaralı
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İstanbul Esenyurt'ta sanayi sitesindeki, otomobil tamircisinde patlama oldu. Burada çalışan işçilerden birinin bacağı koptu.
Olay, saat 11.30 sıralarında Esenyurt Fatih Sanayi Sitesinde bulunan otomobil tamircisinde meydana geldi. Tamircide bulunan sanayi tipi tüp, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Tüpten kopan parçalar, nedeniyle burada çalışan bir işçinin bacağı koptu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı işçiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemesi devam ediyor.